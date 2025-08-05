A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 Yendi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya kampındaki hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti. Milliler, Tayland'daki Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya kampında Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, Gloria Sports Arena'da Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 22-25, 18-25, 25-22, 25-18 ve 18-16'lık setlere 3-2 galip ayrıldı.

Rakibiyle dün yaptığı ilk hazırlık maçını 3-0 kazanan A Milli Takım, Antalya kampını yarın Sırbistan ile oynayacağı üçüncü hazırlık karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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