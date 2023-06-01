A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-1 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Maç Antalya'da oynandı ve 112 dakika sürdü.