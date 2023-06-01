A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-1 Mağlup Etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Maç Antalya'da oynandı ve 112 dakika sürdü.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Salon: Antalya
Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Juraj Mokry (Slovakya)
Türkiye: Cansu, Hande, Aslı, Vargas, İlkin, Eda, Gizem (L) (Ebrar, Elif, Derya)
Sırbistan: Busa, Aleksic, Drca, Lozo, Popovic, Bjelica, Pusic (L) (Mirkovic, Uzelac, Milenkovic)
Setler: 24-26, 25-17, 25-15, 25-21
Süre: 112 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor