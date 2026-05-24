A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu

Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AeQuilibrium Kupası'ndaki son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Turnuvayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayan milliler, Milletler Ligi'nin ilk haftasında Brezilya'da mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cenova kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 19-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
