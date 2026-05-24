A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, AeQuilibrium Kupası'ndaki son maçında Sırbistan'a 3-1 yenilerek turnuvayı 1 galibiyetle tamamladı. Takım, Voleybol Milletler Ligi için Brezilya'da mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında katıldığı AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.
İtalya'nın Cenova kentinde oynanan karşılaşmada milliler, rakibine 25-23, 19-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edecek.
Milli takımın maç programı şu şekilde:
1'inci Hafta (Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye