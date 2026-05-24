A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, AeQuilibrium Kupası'ndaki son maçında Sırbistan'a 3-1 yenilerek turnuvayı 1 galibiyetle tamamladı. Takım, Voleybol Milletler Ligi için Brezilya'da mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında katıldığı AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

İtalya'nın Cenova kentinde oynanan karşılaşmada milliler, rakibine 25-23, 19-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edecek.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

1'inci Hafta (Brezilya)

3 Haziran 2026

19.00 Dominik Cum.-Türkiye

4 Haziran 2026

22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)

24.00 Bulgaristan-Türkiye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
