A Milli Kadın Voleybol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Maç, Çin'de gerçekleşti ve set sonuçları 17-25, 25-23, 13-25, 14-25 şeklinde kaydedildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de oynanan 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek sezonuna galibiyetle başladı.

Salon: National Indoor

Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

Fransa: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie, Diouf)

Türkiye: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin)

Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

Süere: 1 saat 26 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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