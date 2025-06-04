A Milli Kadın Voleybol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Maç, Çin'de gerçekleşti ve set sonuçları 17-25, 25-23, 13-25, 14-25 şeklinde kaydedildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de oynanan 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin açılış maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek sezonuna galibiyetle başladı.
Salon: National Indoor
Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
Fransa: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie, Diouf)
Türkiye: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin)
Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
Süere: 1 saat 26 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor