A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluk Sonrası Duygularını Paylaştı

Eda Erdem Dündar: Kupaya ulaşmış olmanın verdiği haz muhteşem

"Verdiğim bütün mücadelenin emeği diyebilirim"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN - Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları duygularını dile getirdi.

Gelecek hedefleri ile ilgili konuşan Karakurt, "Artık dünya sıralamasında birinciyiz ve dünyanın en büyük takımıyız. Altın madalya haricinde bizim için bir hedef yok gibi. Bundan sonra gümüş ya da bronz madalya ile tatmin olacağımızı hiç sanmıyorum.