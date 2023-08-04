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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-2 mağlup etti

Spor Haberleri

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hazırlık maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları, üçüncü ve son hazırlık maçını yarın saat 19.00'da oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hazırlık maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. Polonya'nın Mielec şehrinde oynanan mücadelede milliler, rakibini 24-26, 25-23, 25-22, 22-25 ve 15-10'luk set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları, üçüncü ve son hazırlık maçını yarın saat 19.00'da oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Polonya Spor Haberler

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