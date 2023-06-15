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A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya mağlup oldu

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Maç Hong Kong Coliseum'da oynandı ve 1 saat 29 dakika sürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Carla Hoorweg (Avustralya)

Polonya: Jurczyk, Wenerski, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Lukasik, Stenzel (L) (Fedusio, Galkowska, Nowicka)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Ayça (L) (Elif, Saliha, İlkin, Aslı)

Setler: 25-22, 25-20, 30-28

Süre: 1 saat 29 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hong Kong voleybol Polonya Spor Haberler

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