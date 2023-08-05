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A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya 3-1 yenildi

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2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya özel maçta 3-1 yenildi. Türkiye, rakibine 22-25, 25-19, 25-20 ve 25-22'le setlerle mağlup oldu. Polonya'yla deplasmanda üç hazırlık maçı yapan takımımız, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Şampiyona hazırlıkları İstanbul'da devam edecek.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'ya 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'da Mielec şehrinde oynanan hazırlık maçında Türkiye, rakibine 22-25, 25-19, 25-20 ve 25-22'le setlerle 3-1 mağlup oldu.

Polonya'yla deplasmanda üç hazırlık maçı yapan ay-yıldızlı ekip, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

voleybol Polonya Spor Haberler

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