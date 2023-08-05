A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya 3-1 yenildi

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya özel maçta 3-1 yenildi. Türkiye, rakibine 22-25, 25-19, 25-20 ve 25-22'le setlerle mağlup oldu. Polonya'yla deplasmanda üç hazırlık maçı yapan takımımız, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Şampiyona hazırlıkları İstanbul'da devam edecek.