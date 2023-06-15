A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Hog Kong Coliseum'da oynanan karşılaşmanın setleri, 25-22, 25-20 ve 30-28 sonuçlandı. Bu sonucun ardından milliler, 6'ncı karşılaşmasında 2'nci mağlubiyetini aldı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında yarın saat 08.30'da Kanada ile karşılaşacak.