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A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya 3-0 mağlup oldu

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Hog Kong Coliseum'da oynanan karşılaşmanın setleri, 25-22, 25-20 ve 30-28 sonuçlandı. Bu sonucun ardından milliler, 6'ncı karşılaşmasında 2'nci mağlubiyetini aldı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında yarın saat 08.30'da Kanada ile karşılaşacak.

SALON: Hong Kong Coliseum

HAKEMLER:  Igor Porvaznik (Slovakya), Carla Hoorweg (Avustralya)

POLONYA: Jurczyk, Wenerski, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Lukasik, Stenzel (L) (Fedusio, Galkowska, Nowicka)

TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Ayça (L) (Elif, Saliha, İlkin, Aslı)

SETLER: 25-22, 25-20, 30-28

SÜRE: 1 saat 29 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Hog Kong Coliseum'da oynanan karşılaşmanın setleri, 25-22, 25-20 ve 30-28 sonuçlandı. Bu sonucun ardından milliler, 6'ncı karşılaşmasında 2'nci mağlubiyetini aldı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında yarın saat 08.30'da Kanada ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Filenin Sultanları voleybol Polonya Spor Haberler

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