A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Hong Kong'da gerçekleştirilen ikinci hafta mücadelesine dün 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan 'Filenin Sultanları', üçüncü maçında ise yarın (TSİ) 08.30'da Kanada ile karşılaşacak. Milli takımın ligde 4 galibiyet 2 yenilgisi bulunuyor.