A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

Japonya'da düzenlenen elemelerde oynadığı altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, bu sonuçla 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli Takım, üst üste ikinci kez Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.

Elemelerdeki yedinci ve son maçında 24 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Belçika ile karşılaşacak.

Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Üste üste 20 maçtır kazanan Milli Takım, Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselmişti.

B Grubu'ndaki daha önceki 5 maçında Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Arjantin ve Peru'yu yenmişti.

Bu maçta Japonya da ilk yenilgisini almış oldu.

Japonya: Inoue, Yamada, Hayashi, Nishida, Watanebe, Seki, Fukudome (L), Nishimura (L) (Ishikawa, Hayashi, Wada, Airi, Miyabe, Tamaki)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Elif, Simge (L) (İlkin, Cansu, Aslı)

1 saat 45 dakika süren karşılaşmanın setleri: 25-22, 22-25, 24-26, 12-25