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A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde zirveye çıktı

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Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı namağlup zirvede tamamladı.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı namağlup zirvede tamamladı.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Agnieszka Michilic (POL), Andrew Cameron (CAN)

Türkiye: Eda, Elif, Derya, Aslı, Vargas, Hande, Gizem (L) (Cansu, Ayça, Kübra, Ebrar)

Belçika: Van Gestel, Lemmens, Martin, Straiger, Janssens, Krenicky, Rampelberg (L) (Demeyer, Van de Vyver, Avermaet, Cos)

Setler: 25-14, 25-20, 25-21

Süre: 1 saat 13 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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