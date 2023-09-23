Bakan Bak, olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Japonya'yı mağlup ederek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Japonya'yı mağlup ederek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşte Filenin Sultanları, işte başarının istikrarı…Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ev sahibi Japonya'yı yenerek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Dünya sıralamasında zirvede yer alan Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da bizleri gururlandıracağına yürekten inanıyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın başarılarının devamını diliyorum."