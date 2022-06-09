Voleybol Kadın Milli Takımı'nın Yunanistan ile yaptığı ikili kamp sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol Kadın Milli Takımı'nın Yunanistan ile yaptığı ikili kamp sona erdi

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol Kadın Milli Takımı'nın Yunanistan ile yaptığı ikili kamp sona erdi

Voleybol Kadın Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları için Yunanistan Kadın Milli Takımı ile İzmir'de yaptığı ikili hazırlık kampı tamamladı.

Voleybol Kadın Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları için Yunanistan Kadın Milli Takımı ile İzmir'de yaptığı ikili hazırlık kampı tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile İzmir'de kamp yaptı. Kampın son gününde ay-yıldızlılar, üçüncü hazırlık maçında Yunanistan'ı yendi.

Milliler, Akdeniz Oyunları hazırlıklarına bu hafta başkent Atina'da devam edecek. Milli Takım, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Yunanistan ile hazırlık maçları oynayacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title