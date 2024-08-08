Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek final şansını kaybettiği maçı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yerinden takip etti. Mağlubiyetin ardından 3 isme birden sosyal medyadan tepki yağdı.

"UĞURSUZLAR"

Sosyal medyada kullanıcılar, alınan mağlubiyetin faturasını karşılaşmayı tribünden takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üçlüsüne keserek "Uğursuzlar" etiketiyle yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Müsabakanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, "Sergilediğiniz mücadele, yaşattığınız gurur için teşekkürler Filenin Sultanları. Bize Olimpiyat Oyunları'nda bir ilki yaşatan Kadın Voleybol Milli Takımımıza bronz madalya maçında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇİN MAÇINI DA İZLEMİŞLERDİ

2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip etmek için Paris'te bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Filenin Sultanları'nın Çin'i 3-2 yenerek yarı final biletini aldığı maçı da yerinden izlemişti.

CEMAL ENGİNYURT'UN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Özel, İmamoğlu ile Yavaş'ın takip ettiği ve 3-2 kazanılan Çin maçının ardından yaptığı paylaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı gerekçesiyle tepki çekmiş ve siyasette yeni bir tartışmaya neden olmuştu. Enginyurt, paylaşımında " Maça gitmek böyle uğurlu gelir. Kimin gittiği çok önemli. Tebrikler Filenin Sultanları" ifadelerini kullanmıştı.