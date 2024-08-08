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Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek final biletini kaçırdığı karşılaşmanın ardından müsabakayı tribünden takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı. Sosyal medyada kullanıcılar, yaptıkları yorumlarla mağlubiyetin faturasını "Uğursuzlar" olarak nitelendirdiği 3 ismi kesti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek final şansını kaybettiği maçı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yerinden takip etti. Mağlubiyetin ardından 3 isme birden sosyal medyadan tepki yağdı.

Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

"UĞURSUZLAR"

Sosyal medyada kullanıcılar, alınan mağlubiyetin faturasını karşılaşmayı tribünden takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üçlüsüne keserek "Uğursuzlar" etiketiyle yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Müsabakanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, "Sergilediğiniz mücadele, yaşattığınız gurur için teşekkürler Filenin Sultanları. Bize Olimpiyat Oyunları'nda bir ilki yaşatan Kadın Voleybol Milli Takımımıza bronz madalya maçında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

ÇİN MAÇINI DA İZLEMİŞLERDİ

2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip etmek için Paris'te bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Filenin Sultanları'nın Çin'i 3-2 yenerek yarı final biletini aldığı maçı da yerinden izlemişti.

Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

CEMAL ENGİNYURT'UN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Özel, İmamoğlu ile Yavaş'ın takip ettiği ve 3-2 kazanılan Çin maçının ardından yaptığı paylaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı gerekçesiyle tepki çekmiş ve siyasette yeni bir tartışmaya neden olmuştu. Enginyurt, paylaşımında " Maça gitmek böyle uğurlu gelir. Kimin gittiği çok önemli. Tebrikler Filenin Sultanları" ifadelerini kullanmıştı.

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları Filenin Sultanları Ekrem İmamoğlu Sosyal Medya Mansur Yavaş Özgür Özel İstanbul İtalya Paris Yaşam Politika Spor Haberler

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Yorumlar (11)

Halil Yarbaşı:

Gittikleri yerde ot bitmiyor

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Mert Ali Bal:

Haberi okuyunca aklıma çeyrek final oynadığımız Hollanda maçı geldi..

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kadir pehlivan:

voleybolda italyayı ne zaman yenmişiz bir bakın derim. şu yorum yapanlar hayatlarında kaç dakika voleybol maçı izledi acaba.

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Goethegitme:

Abi bi insana bişey de yakışır

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VOLKAN POLAT null:

Hollandaya neden yenildik acaba, ot meraklısı arkadaşlar cevap verirse sevinirim.

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Genco:

Mortingen öyle bir şey olsa gerek :)))

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Hüseyin Temel Çetiner:

Biraz haysiyetli olun ya trollük yapmayın bu maça gitmenin ne sakıncası var desteklemek kötü birşey mi

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Emre Alemdar:

2028 ülke sizlere emanet koca yürekli insanlar sizleri seviyorum

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