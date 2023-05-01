A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi için geniş kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'ta, üçüncü haftasında ise 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

16 takımın yer alacağı Voleybol Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Finaller ise ABD'nin ev sahipliğinde 12-16 Temmuz'da Arlington şehrinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda aynı yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında ise üçüncülük elde etti.

Milli takımın organizasyon için oluşturulan geniş kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

Maç programı

Millilerin, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:

1. Hafta

31 Mayıs:

Güney Kore-Türkiye

1 Haziran

Türkiye-Sırbistan

3 Haziran

Türkiye-İtalya

4 Haziran

ABD-Türkiye

2. Hafta

14 Haziran

Hollanda-Türkiye

15 Haziran

Polonya-Türkiye

16 Haziran

Türkiye-Kanada

18 Haziran

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

3. Hafta

28 Haziran

Japonya-Türkiye

29 Haziran

Tayland-Türkiye

30 Haziran

Brezilya-Türkiye

2 Temmuz

Hırvatistan-Türkiye