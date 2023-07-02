A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu

Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. Eğer milliler çeyrek finali geçerse yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.