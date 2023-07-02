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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu

Spor Haberleri

Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. Eğer milliler çeyrek finali geçerse yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu.

Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", 13-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya oldu. Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde İtalya'yı geçmeyi başarırsa yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Amerika Birleşik Devletleri voleybol İtalya Spor Haberler

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