A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Finaldeki Rakibi İtalya

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. A Milli Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi İtalya oldu.

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi. Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi İtalya, 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu sonucun ardından A Milli Voleybol Takımı'nın yarın oynanacak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalindeki rakibi İtalya oldu.

