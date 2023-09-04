A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası final maçını Lüleburgaz'da binlerce vatandaş izledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası final maçını, Lüleburgaz'da binlerce vatandaş meydanda izledi. Lüleburgaz Belediyesi'nin Kongre Meydanı'na kurduğu dev ekrandan maçı izleyen binlerce Lüleburgazlı, unutulmaz zafere ortak oldu.

Filenin Sultanları'nın CEV Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldırdığı final maçı, Kongre Meydanı'nda Lüleburgaz Belediyesi tarafından dev ekranda yayınlandı. Filenin Sultanları'nın Sırbistan'la son ana kadar başa baş geçen mücadelesini binlerce Lüleburgazlı heyecan içinde izledi. Büyük bir heyecana sahne olan final maçında kupaya uzanan taraf Filenin Sultanları olurken, Lüleburgazlılar bu tarihi zaferi, Türk Bayrakları ve meşalelerle kutladı.