A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 İslami Dayanışma Oyunları Kadrosu ve Maç Programı Açıklandı

Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları için kadrosunu ve maç programını duyurdu. Organizasyonun grup etabı 4-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun grup etabı karşılaşmaları, 4-11 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

Kadro

Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk

Libero: Selin Adalı

Maç programı

4 Kasım Salı:

16.00 Türkiye-İran

6 Kasım Perşembe:

16.00 Türkiye-Afganistan

9 Kasım Pazar:

16.00 Türkiye-Azerbaycan

11 Kasım Salı:

13.00 Türkiye-Tacikistan

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
