FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için İstanbul Havalimanı kontrol kulesinden tebrik anonsu yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na kuleden tebrik

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan ve bugün yurda dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı için İstanbul Havalimanı kontrol kulesinden tebrik anonsu yapıldı.

Görüntü dökümü:

- A Milli Kadın Voleybol Takımı için yapılan anons

Haber: Enes GEYİK/ANKARA, -