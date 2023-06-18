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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Dominik Cumhuriyeti, FIVB Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ay-yıldızlı ekip, 3-1 kazandı.

KUSURSUZ OYUN

Dengeli başlayan mücadelede Türkiye, ilk eti 25-23 kazandı. İkinci sette ağırlığını iyice hissettiren ay-yıldızlılar, 25-19'luk sonuçla durumu 2-0'a getirdi. Dominik Cumhuriyeti, 3. seti kazanırken, dördüncü sette kusursuz bir oyun ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadeleyi 3-1 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Türkiye, bir sonraki maçını 28 Haziran Çarşamba günü Japonya'ya karşı oynayacak. Saat 13.00'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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