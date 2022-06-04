A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Belçika'yla karşılaşacak - Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Belçika'yla karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftanın son maçında yarın Belçika'yı konuk edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftanın son maçında yarın Belçika'yı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde üçüncü müsabakasını bugün Bulgaristan'la oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti. Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi. AA / Erkan Tiryaki - Spor voleybol Belçika İtalya Spor Haberler

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