A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Belçika'yla karşılaşacak - Haberler

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Belçika'yla karşılaşacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Belçika'yla karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftanın son maçında yarın Belçika'yı konuk edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftanın son maçında yarın Belçika'yı konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde üçüncü müsabakasını bugün Bulgaristan'la oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.

Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

voleybol Belçika İtalya Spor Haberler

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