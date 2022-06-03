A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Bulgaristan'la karşılaşacak - Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Bulgaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında yarın Bulgaristan'ı konuk edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında yarın Bulgaristan'ı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde ikinci maçını bugün Çin'le oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0'la geçmişti. Bulgaristan ise organizasyondaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı. AA / Erkan Tiryaki - Spor Bulgaristan Ankaraspor voleybol Spor Haberler

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