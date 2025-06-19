A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0'la Geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0'la Geçti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci haftasında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. İlk seti 25-16, ikinci seti 25-18 ve son seti 26-24'lük skorlarla kazandı. Takım, bir sonraki maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Kandil Wael, Simonovska Sonja

KANADA: Andrea Mitrovic, Averie Allard, Emily Maglio, Nyadholi Thokbuom, Anna Smrek, Abagayle Guezen (Quinn Pelland, Hilary Howe, Lucy Borowski, Delaney Watson, Hilary Johnson)

TÜRKİYE: Meliha Diken, Melissa Vargas, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Berka Buse Özden, Gizem Örge, Elif Şahin)

SETLER: 16-25, 18-25, 24-26

SÜRE: 1 saat 14 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftaya Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek başladı. Kırmızı-beyazlılar 2'nci haftanın 2'nci karşılaşmasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kanada ile karşılaştı.

A Milli takım ilk sete etkili başladı. Filenin Sultanları, ilk seti 25-16'lık net bir skorla kazanarak mücadeleye üstünlükle giriş yaptı.

Milliler, ikinci seti de 25-18'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi.

İlk iki seti rahat geçen Filenin Sultanları, çekişmeli geçen son seti de 26-24 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Milliler, 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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