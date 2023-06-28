A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'ya 3-2 Mağlup Oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları, yarın TSİ 16.30'da Tayland ile karşılaşacak.
SALON: Hua Mak
HAKEMLER: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Pawel Burkiewicz (Polonya)JAPONYA: Matsui, Nishida, Miyabe, Nagaoka, Ishikawa, Yamada, Fukudome (L) (Irisawa, Araki, Wada, Hayashi, Seki, Inoue)TÜRKİYE: Elif, Hande, Zehra, Ebrar, Saliha, Eda, Gizem (L) (Cansu, Derya, İlkin)SETLER: 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9SÜRE: 2 saat 19 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 3'üncü haftadaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki onuncu maçında yarın TSİ 16.30'da Tayland ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor