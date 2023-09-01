A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı mağlup ederek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Sırbistan-Hollanda karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek.