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A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı 3-0 Mağlup Etti

Spor Haberleri

Filenin Sultanları'ndan 3'te 3 A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. maçında son şampiyon İtalya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Salon: Antalya. Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Maamer El Keboub (Cezayir). Türkiye: Derya, Zehra, Vargas, İlkin, Kübra, Cansu, Simge (L) (Elif, Gizem, Ebrar). İtalya: Bosio, Omoruyi, Mazzaro, Nwakalor, Degradi, L.Nwakalor, Parrocchiale (L) (Battistoni, D'odorico, Squarcini, Maual). Setler: 25-19, 26-24, 25-19. Süre: 83 dakika - İSTANBUL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. maçında son şampiyon İtalya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Salon: Antalya

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Maamer El Keboub (Cezayir)

Türkiye: Derya, Zehra, Vargas, İlkin, Kübra, Cansu, Simge (L) (Elif, Gizem, Ebrar)

İtalya: Bosio, Omoruyi, Mazzaro, Nwakalor, Degradi, L.Nwakalor, Parrocchiale (L) (Battistoni, D'odorico, Squarcini, Maual)

Setler: 25-19, 26-24, 25-19

Süre: 83 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol İtalya Spor Haberler

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