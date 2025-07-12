A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye, finallere gitmeyi garantiledi ve ligdeki 11 maçta 8 galibiyet aldı. Takım, son maçını yarın Sırbistan'la oynayacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

Türkiye : Yaprak Erkek, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eylül Akarçeşme, Daliha Şahin)

İtalya : Degradi, Egonu, Danesi, Fahr, Orro, Sylla (Gennaro, Cambi, Antrapova, Nervini, Giovannini)

Setler: 19-25, 25-21, 25-21, 20-25, 11-15

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 yenildi.

Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İtalya ise 11 maçını da kazandı.

Ay-yıldızlı takım, finaller öncesi son maçını yarın TSİ 21.00'de Sırbistan'la oynayacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı

Silahlar neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.