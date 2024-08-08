A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, cumartesi günü saat 18.15'te Brezilya ile üçüncülük maçında bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

Salon: South Paris Arena 1

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Myoi Sumie (Japonya)

Türkiye: Vargas, Hande, Elif, Zehra, Eda, Ebrar, Gizem (L) (Meliha, Derya)

İtalya: Orro, Bosetti, Danesi, Sylla, Egonu, Fahr, de Gennaro (L) (Cambi, Giovannini, Antropova)

Setler: 22-25, 19-25, 22-25

Süre: 1 saat 22 dakika - İSTANBUL