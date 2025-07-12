A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-2 Kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Takımın bir sonraki maçı yarın Sırbistan ile oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, dördüncü maçında yarın saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Salon: Omnisport
Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Noemi Karina Rene (Arjantin)
Türkiye: Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Meliha, Eylül, Derya, Saliha)
İtalya: Sylla, Danesi, Egonu, Degradi, Fahr, Orro, de Gennaro (L) (Cambi, Nervini, Antropova, Giovannini)
Setler: 19-25, 25-21, 25-21, 20-25, 11-15
Süre: 119 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor