A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-2 Kaybetti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Takımın bir sonraki maçı yarın Sırbistan ile oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, dördüncü maçında yarın saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Noemi Karina Rene (Arjantin)

Türkiye: Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Meliha, Eylül, Derya, Saliha)

İtalya: Sylla, Danesi, Egonu, Degradi, Fahr, Orro, de Gennaro (L) (Cambi, Nervini, Antropova, Giovannini)

Setler: 19-25, 25-21, 25-21, 20-25, 11-15

Süre: 119 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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