A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'da Taraftarlarla Buluştu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik skorla yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da taraftarlarla bir araya geldi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik skorla yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da taraftarlarla bir araya geldi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik skorla yenerek tarihinde ilk kez zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam ediyor. Filenin Sultanları, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen organizasyonda taraftarlarla bir araya geldi. Ay-yıldızlı oyuncular, seçtikleri şarkılarla sahneye çıkarak taraftarları selamladı. Oyuncular, gelenek haline gelen 'Erik Dalı' parçasıyla da şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Kutlamaya A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Başantrenör Daniele Santarelli, taraftarlar ve basın mensupları katıldı. Organizasyonun başlangıcında FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupalar sahnede sergilendi.

Mehmet Akif Üstündağ: "Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız"

Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir takım sporunda Avrupa şampiyonluğu kazandığının altını çizen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "İyi ki varsınız. Onlar olmazsa bu güzel tablo olmazdı. Cumhuriyet'in 100. yılında tarihte alınmamış iki kupayla huzurlarınıza geldik. Ne kadar gurur duysak azdır. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Sırada ne varsa o var. Sırada olimpiyatsa olimpiyat var. Şimdi Malatya şarkısı çalarken de şöyle hissettim. 11 ilimizde deprem yaşadık. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu şampiyonluk depremzedelere moral olsun istiyorum. Depremi yaşayanlara armağan ediyorum. Siz destek verdikçe daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100. yılında büyük zaferler elde ettiklerini belirten takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Sahneden çok güzel görünüyorsunuz. Enerjiniz çok iyi, iyi ki varsınız. Dev ekranlarda bizi desteklediniz, çok güzel görüntüler izledik. Cumhuriyetin 100. yılında böyle büyük zaferler getirdiğimiz için çok mutluyuz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise "Harika bir gün. Takımımla ve ekibimle gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarıya imza attık. Destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL