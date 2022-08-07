A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak - Haberler

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 12 Ağustos Cuma günü ise İran ile karşı karşıya gelecek.

Gruplarını birinci ve ikinci bitirecek takımlar, 14 Ağustos'ta oynanacak yarı finalde mücadele etme hakkı elde edecek. Final maçı ise 15 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

voleybol Konya Spor Haberler

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