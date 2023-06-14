A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı 3-0 Mağlup Etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin beşinci maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki altıncı müsabakasında yarın saat 12.00'de Polonya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin beşinci maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki altıncı müsabakasında yarın saat 12.00'de Polonya ile karşılaşacak.
Salon: Hong Kong Coliseum
Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)
Hollanda: Van Aalen, Marring, Lohuis, Dambrink, Daalderop, Baijens, Knip (L) (Knollema, Bongaerts, Scholten, Vos, Timmermann)
Türkiye: Hande, Aslı, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Vargas, Elif, Zehra, Saliha)
Setler: 29-31, 21-25, 15-25
Süre: 1 saat 25 dakika - İSTANBUL