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A Milli Kadın Voleybol Takımı Hırvatistan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Hırvatistan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Takım, finallerde ABD'nin Arlington kentinde mücadele edecek.

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SALON: Hua Mak

HAKEMLER: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

HIRVATİSTAN: Milnar, Strunjak, Fabris, Mihaljevic, Samadan, Antunovic, Stimac (L), (Deak, Dapic, Milos)

TÜRKİYE: Cansu, Aslı, Eda, Hande, Saliha, Ebrar, Ayça (L), (Derya, Elif, Yasemin)

SETLER: 14-25, 23-25, 18-25

SÜRE: 66 dakika (20', 25', 21')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 3'üncü haftadaki son maçında Hırvatistan'ı 3-0 (25-14, 25-23, 25-18) mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet 29 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları, 13-17 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Amerika Birleşik Devletleri Hırvatistan voleybol Spor Haberler

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