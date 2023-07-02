A Milli Kadın Voleybol Takımı Hırvatistan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
Spor Haberleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Takım, finallerde ABD'nin Arlington kentinde mücadele edecek.
Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet 29 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları, 13-17 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor