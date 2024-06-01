A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-0 Yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesinde Güney Kore'yi 3-0 yendi. Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu olan takım, organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.
Salon: Kolej Park
Hakemler: Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay), Wim Cambre (Belçika)
Güney Kore : Dahyeon, Dain, Jiyun, Hoyoung, Jeongah, Sohwi (Dahye, Jiwon, Sengju, Jiyun)
Türkiye: Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Tuğba Şenoğlu İvegin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)
Setler: 20-25, 15-25, 20-25
Süre: 66 dakika (23, 21, 22)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla 3-0 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.