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A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-0 Yendi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesinde Güney Kore'yi 3-0 yendi. Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu olan takım, organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.

Salon: Kolej Park

Hakemler: Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay), Wim Cambre (Belçika)

Güney Kore : Dahyeon, Dain, Jiyun, Hoyoung, Jeongah, Sohwi (Dahye, Jiwon, Sengju, Jiyun)

Türkiye: Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Tuğba Şenoğlu İvegin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 20-25, 15-25, 20-25

Süre: 66 dakika (23, 21, 22)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla 3-0 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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