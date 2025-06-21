A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Voleybol Milletler Ligi'nde İstanbul'da gerçekleşen 2. hafta müsabakasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi setlerde 3-0 yenerek, turnuvada 7'de 7 yaptı. Ay-yıldızlılar, yarın Brezilya ile karşılaşacak.

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Milletler Ligi'nde 7'de 7 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki 3. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 25-11, 25-13, 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan milliler, yoluna kayıpsız devam etti ve 7'de yaptı.

Ay-yıldızlar, İstanbul etabının son mücadelesinde yarın saat 19.30'da Brezilya ile oynayacak.

Bu önemli karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nicolas Casado, Wael Kandil

Güney Kore: Jua, Sebeen, Jiyun M., Yunju, Juah, Sarang, Sujin (L), Daeun, Dahyeon, Dahye

Başantrenör: Fernando Morales

Türkiye: Melissa Vargas, Saliha Şahin, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Simge Aköz (L), Cansu Özbay, Ebrar Karakurt

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 25-11, 25-13, 25-17

Süre: 1 saat 10 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.