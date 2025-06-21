2025 Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Milletler Ligi'nde 7'de 7 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi 2. haftasındaki 3. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 25-11, 25-13, 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan milliler, yoluna kayıpsız devam etti ve 7'de yaptı.

Ay-yıldızlar, İstanbul etabının son mücadelesinde yarın saat 19.30'da Brezilya ile oynayacak.

Bu önemli karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nicolas Casado, Wael Kandil

Güney Kore: Jua, Sebeen, Jiyun M., Yunju, Juah, Sarang, Sujin (L), Daeun, Dahyeon, Dahye

Başantrenör: Fernando Morales

Türkiye: Melissa Vargas, Saliha Şahin, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Simge Aköz (L), Cansu Özbay, Ebrar Karakurt

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 25-11, 25-13, 25-17

Süre: 1 saat 10 dakika - İSTANBUL