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A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-0 Mağlup Etti

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 1. Grup'taki ilk haftasında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Maç Antalya'da oynandı ve 81 dakika sürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 1. Grup'taki ilk haftasında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass, Yuliya Akulova

Güney Kore: Sowhi, Hoyoung, Jiyun, Jeongah, Juah, Hye Seon, Yeongyeong (L) (Dain, Jungwon (L), Dahyeon, Miyoun, Seungju, Jiyun Moon)

Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Simge (L) (Derya, Elif, Saliha, Aslı, Ebrar)

Setler: 14-25, 17-25, 24-26

Süre: 81 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Güney Kore voleybol Antalya Spor Haberler

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