A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 Mağlup Etti
Dünya 1 numarası son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti ve haftayı galibiyetle noktaladı.
Dünya 1 numarası son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti ve haftayı galibiyetle noktaladı.
Salon: Antalya
Fransa: Respaut, Rotar, Andela, Gicquel, Diouf, Svyles, Giardino (L) (Bernand, Ndiaye, Stojiljkovic, Schalk)
Türkiye: Derya, Aslı, Vargas, Tuğba, Beyza, Elif, Simge (L) (Cansu, Hande, Ebrar)
Setler: 19-25, 16-25, 19-25
SÜRE: 1 saat 41 dakika - İSTANBUL