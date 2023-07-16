Üye Girişi
Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak

Spor Haberleri

Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi finalinde Türkiye'nin milli kadın voleybol takımı, Çin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 01.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Milli takım, şampiyonluğa çok yaklaşırken dünya sıralamasında da ikinci sıraya yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak.

ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 01.30'da başlayacak. Şampiyonluk müsabakası TRT Spor'dan yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti TRT Spor voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title