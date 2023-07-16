A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak

Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi finalinde Türkiye'nin milli kadın voleybol takımı, Çin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 01.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Milli takım, şampiyonluğa çok yaklaşırken dünya sıralamasında da ikinci sıraya yükseldi.