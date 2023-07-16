A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak
Spor Haberleri
Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi finalinde Türkiye'nin milli kadın voleybol takımı, Çin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 01.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Milli takım, şampiyonluğa çok yaklaşırken dünya sıralamasında da ikinci sıraya yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak.
ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 01.30'da başlayacak. Şampiyonluk müsabakası TRT Spor'dan yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.