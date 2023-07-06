A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi Final Etabı Kadrosu Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan bilgiye göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nda mücadele edecek kadrosunu belirledi. Milliler, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.