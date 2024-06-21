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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne Çeyrek Finalde Veda Etti

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tie-break setine giden maçta Polonya’ya 3-2 mağlup oldu.

(ANKARA) - Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tie-break setine giden maçta Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları,  Tie-break setine giden maçta Polonya'ya 3-2 mağlup oldu ve Milletler Ligi'ne veda etti.

Türkiye, ilk seti 25-20, Polonya ikinci seti 25-22, üçüncü seti 25-20 ve Türkiye dördüncü seti 25-19'luk skorla aldı. Final setinde ise Polonya, Türkiye'yi 15-11 ile mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor

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