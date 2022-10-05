Filenin sultanları dur durak bilmiyor! Kanada'yı da 3-0'la geçtik
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. tur F Grubu ikinci maçında Polonya'nın Lodz şehrindeki Sport Arena'da Kanada ile karşılaştı. Alınan sayı sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları sevinç yaşadı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor