Filenin sultanları dur durak bilmiyor! Bu sefer de Hırvatistan'ı rahat geçtik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler dün de Dominik'i 3-2 yenmişti. Filenin sultanları bu galibiyetle birlikte grupta 3 kez üst üste kazanma başarısı elde ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, bu galibiyetle birlikte turnuvadaki dolu dizgin ilerleyişini sürdürmüş oldu.

DÜN DE DOMİNİK'İ YENDİK

FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Milliler bu maçı da 3-2 kazanmasını bilmişti.

SON 16'YI GARANTİLEDİK

İlk maçında Tayland karşısında iki kez setlerde üstünlük kurmasına rağmen mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılan A Milli Takım, grubun ikinci maçında ise Güney Kore'yi 3-0 yenerek ilk galibiyetini almıştı. Son skorlarla birlikte milli takım, 3 kez üst üste sahadan galip ayrılmış oldu ve son 16'yı garantiledi.