A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na İspanya Galibiyetiyle Başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup ederek başarılı bir başlangıç yaptı. İlk set 25-18, ikinci set 25-20, üçüncü set ise 25-23'lük skorlarla tamamlandı.

Salon: Korat Chatchai

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wael Kandil (Mısır)

Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack Kısal, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın)

İspanya : Segura, Hernandez, de Paula, Escamilla, Varela, Munoz (Llabres, Lazaro, Fernandez, Schlegel)

Setler: 25-18, 25-20, 25-23

Süre: 66 dakika

NAKHON A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayılık (8-2) fark yakaladı. İspanya setin ortalarında farkı 4 sayıya (16-12) indirse de Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek ve Melissa Vargas ile sayılar bulan milli takım farkı 8'e (22-14) çıkardı. İyi oyununu sürdüren A Milli Voleybol Takımı, ilk seti 25-18 önde bitirdi.

İkinci setin ilk dakikalarında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Milliler, setin ortalarını da 7 sayı (16-9) önde geçti. Etkili oyununa devam eden Türkiye, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü sete servislerde etkin başlayan İspanya, setin başlarını 3 sayı (3-6) önde geçti. Farkı kapatan milliler, 8-8'de eşitliği yakaladı. Ebrar Karakurt'un servis oyununda 2 sayı alan milliler (10-8), setin ortalarında farkı iyice (17-11) artırdı. File önünde etkili defans yapmaya başlayan İspanya, arka arkaya bulduğu sayılarla farkı 2'ye (18-16) indirdi. Setin sonu 23-23 eşitlikle geçilse de hata yapmayan ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-23, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

Milli takım, organizasyondaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü Bulgaristan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
