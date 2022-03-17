A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek. - Haberler

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

AA - Musa Samur - Spor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

AA / Musa Samur - Spor

Dünya Şampiyonası, voleybol, Polonya, Milli, Spor, Haberler

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