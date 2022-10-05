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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı...

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası Sırbistan Spor Haberler

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