A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı... Spor Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası Sırbistan Spor Haberler

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