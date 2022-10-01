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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda lider olarak gruptan çıktı

Spor Haberleri

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda lider olarak gruptan çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu beşinci ve son maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve Son 16 Turu'na lider olarak çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu beşinci ve son maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve Son 16 Turu'na lider olarak çıktı.

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu beşinci ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Polonya ile mücadele etti. Filenin Sultanları müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla grup lideri olarak Son 16 Turu'na yükselen milliler, Dünya Şampiyonası 2. Turu'nda F Grubu'nda yer alacak ve Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 2. turda grupta ilk 4'te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'ndaki karşılaşmalarını Polonya'nın Lodz kentinde 4-9 Ekim 2022 tarihlerinde oynayacak.

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrew Cameron (Kanada)

Salon: Ergo Arena

Polonya: Stysiak, Gorecka, Witkowska, Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stenzel (L) (Galkowska, Wenerska, Szlagowska, Alagierska-Szczepaniak)

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meliha, Meryem, Derya, Elif)

Setler: 25-22, 23-25,23-25, 25-23, 11-15

Süre: 2 saat 25 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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