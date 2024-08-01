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A Milli Kadın Voleybol Takımı Dominik Cumhuriyeti'ni Mağlup Etti

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Milliler, gruptaki son maçında İtalya ile karşılaşacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'le geçti. Hollanda'nın ardından ikinci müsabakasını da kazanmayı başaran milliler, gruptaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.

Salon: South Paris Arena 1

Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Vargas, Hande, Elif, İlkin, Eda, Zehra, Gizem (L) (Ebrar, Cansu, Derya, Meliha)

Dominik Cumhuriyeti: B.Martinez, Arias, Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (De La Cruz, Guillen, Gonzalez, Tapia, Rodriguez)

Setler: 21-25, 25-18, 25-21, 25-15

Süre: 1 saat 45 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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